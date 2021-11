Alemanha suspende processo de certificação do Nord Stream 2

Decisão faz com que o gasoduto não possa ser usado neste Inverno. Preços do gás já subiram 10% na Europa

A Alemanha suspendeu o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, com o regulador de energia a dizer que este precisa de ser operado por uma empresa legalmente constituída na Alemanha – e no caso do gasoduto, esta tem sede na Suíça.

A empresa não fez comentários à decisão, que acabou com qualquer expectativa de que o gasoduto pudesse entrar em funcionamento ainda este ano, a tempo do Inverno. O anúncio levou a uma subida do preço do gás em cerca de 10%, nota a CNN. “Com a falta de gás armazenado e a falta de fornecimento russo quer dizer que vamos ter de reduzir a procura industrial para preservar o fornecimento crucial para redes de energia e de aquecimento”, disse ao Financial Times James Waddell, da consultora Energy Aspects. “A Europa vai ter de reduzir a procura industrial de gás de um modo que não vimos nas últimas décadas.”

O gasoduto, de 1230 km, e que custou cerca de 9,5 mil milhões de euros​, pretende duplicar o fornecimento de gás russo directamente à Alemanha, sem ter de passar pela Polónia ou Ucrânia.

Os dois países levantaram objecções ao gasoduto da russa Gazprom, que teve ainda investimento de vários países europeus, por aumentar a dependência da Europa do fornecimento russo, deixando a Moscovo a possibilidade de entregar directamente gás à Alemanha podendo cortar o fornecimento à Polónia ou Ucrânia quando quisesse sem impacto no mercado alemão. Esse é também o motivo da oposição dos EUA ao gasoduto.

O consultor Waddell disse ao Financial Times que a Rússia poderia aumentar o fornecimento à Europa ocidental através de um gasoduto pela Ucrânia, mas que dada a insistência da Rússia na necessidade do Nord Stream 2 para aumentar as exportações, isso era pouco provável.

A subsidiária que vai operar a parte alemã do gasoduto poderá ser certificada quando possa ser considerada uma “operadora de transmissões independente” e estiver “organizada de forma legal na lei alemã”, disse a agência de regulação citada pela emissora alemã Deutsche Welle. A certificação estará suspensa “até que os principais bens e recursos humanos tenham sido transferidos para a filial”. A Nord Stream 2 disse que foi notificada mas que não podia comentar sobre detalhes nem “sobre impacto no timing do começo das operações do gasoduto”