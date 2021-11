É oficial: o problema está de volta

As ameaças que se anunciam com uma provável nova vaga da pandemia obrigam a olhar de frente o problema, antecipar as suas consequências e agir em conformidade.

O primeiro-ministro voltou a convocar uma reunião do Infarmed para antecipar as consequências de uma nova vaga da pandemia de covid-19. Fez bem. A experiência dos últimos 20 meses prova que a única forma realista de lidar com o vírus é preparar a sociedade e as autoridades sanitárias para os seus prováveis impactes. Mesmo que o sucesso da vacinação nos possa poupar aos dramas de Janeiro e Fevereiro, mesmo que haja nas pessoas uma maior capacidade de reagir às adversidades da pandemia, há algo que todos já percebemos: as ameaças que se anunciam obrigam a olhar de frente o problema, antecipar as suas consequências e agir em conformidade.