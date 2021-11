Bielorrússia baixa tom de desafio e diz que está a “implementar medidas” para controlar fluxo de migrantes

Governo de Minsk garante estar a impor controlos adicionais para a entrada no país de modo a reduzir o fluxo migratório. Vladimir Putin telefonou a Alexander Lukashenko para discutir ameaça de corte no fornecimento de gás à Europa.

A Bielorrússia garantiu esta segunda-feira que está a implementar medidas para reduzir o fluxo migratório nas fronteiras do país com a União Europeia, no dia em que os 27 aprovaram novo pacote de sanções ao regime de Alexander Lukashenko.