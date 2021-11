União Europeia preparada para endurecer sanções à Bielorrússia

A União Europeia vai endurecer, esta segunda-feira, as sanções contra a Bielorrússia e poderá incluir companhias aéreas e outros envolvidos no transporte de migrantes até Minsk e daí para as fronteiras com países como a Polónia ou Lituânia, quando a tensão no terreno na Polónia se intensifica com grupos de migrantes encurralados entre as forças bielorrussas e polacas.