O que faz uma União Negra das Artes?

A UNA - União Negra das Artes, um colectivo que junta mais de 30 artistas negros a trabalharem em Portugal, nasceu em Abril. Foi anunciada em Agosto, com o intuito de “defender os interesses específicos da negritude no sector cultural”. Por e-mail, ao PÚBLICO, o grupo responde a uma só voz a algumas perguntas. Têm, dizem, uma missão que “só faz sentido no âmbito do combate ao racismo”, “reconhecendo as continuidades históricas do racismo colonial e as formas como se manifesta no sector artístico em Portugal” O objectivo principal, afirmam, é “dar continuidade aos debates em torno da reivindicação de direitos humanos, da descolonização do conhecimento, valorização da produção intelectual e do legado artístico-cultural protagonizado por pessoas negras”.