Poluição do ar ligada à morte prematura de quase seis mil pessoas em Portugal

A exposição de longo prazo às partículas finas em Portugal esteve associada a 4900 mortes prematuras em 2019, revela uma análise da Agência Europeia do Ambiente (EEA, na sigla em inglês) publicada esta segunda-feira. Feitas as contas aos três principais poluentes examinados, que, além das partículas finas, incluem o dióxido de azoto e o ozono ao nível do solo, a poluição do ar em Portugal foi associada a um total de 5710 mortes prematuras em 2019.