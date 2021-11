Comissão Europeia anuncia acção contra Portugal por má qualidade do ar

“Portugal tem registado excedências contínuas e persistentes do valor-limite anual de dióxido de azoto em três zonas de qualidade do ar: Lisboa Norte, Porto Litoral e Entre Douro e Minho”, constata a nota de imprensa da Comissão Europeia publicada na sexta-feira onde se anuncia a intenção de avançar com uma acção contra Portugal no Tribunal de Justiça da União Europeia devido à má qualidade do ar causada por níveis elevados de dióxido de azoto (NO2)​. As cidades do Porto e Lisboa são as que mais contribuem com as emissões deste poluente, sendo que nos últimos 15 dias os valores em Lisboa eram praticamente o dobro do limite. A associação Zero insiste que é preciso reforçar as zonas de emissões reduzidas nos centros das cidades.