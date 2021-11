Presidente da República encontra-se com rei de Espanha na segunda-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se na segunda-feira com o Rei de Espanha, Filipe VI, num almoço no Palácio da Zarzuela antes da cerimónia comemorativa dos 30 anos das Cimeiras Ibero-Americanas.

Numa nota publicada no site da Presidência é referido que o Chefe de Estado português “participa esta segunda-feira, 15 de Novembro, em Madrid, na cerimónia comemorativa dos 30 anos das Cimeiras Ibero-Americanas”.

“Antes deste evento, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa almoça com o Rei Filipe VI, na residência deste, no Palácio da Zarzuela”, informa também.

A comemoração do 30.º Aniversário das Cimeiras Ibero-Americanas, que decorre na segunda-feira na capital espanhola, será presidida pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e conta também com a participação de outros chefes de Estado.

Estão previstas igualmente as presenças do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e dos presidentes da Colômbia, Iván Duque, do Chile, Sebastián Pinera, da República Dominicana, Luis Abinader, da Argentina, Alberto Fernández, do Panamá, Laurentino Cortizo, e da vice-presidente da República Dominicana, Raquel Pena Rodríguez.

Segundo a agenda publicada pela Secretaria-Geral Iberoamericana, Marcelo Rebelo de Sousa é acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A Comunidade Ibero-americana é formada por 22 países, três na Península Ibérica (Portugal, Espanha e Andorra) e 19 da América Latina, onde se fala português (Brasil) ou espanhol (os restantes países).

Os objectivos destas reuniões ao mais alto nível são “a promoção da cooperação e o desenvolvimento” entre os países ibero-americanos.

A primeira cimeira dos chefes de Estado e de Governo desta comunidade de países teve lugar em Guadalajara, no México, em 18 e 19 de Julho de 1991.

A Assembleia da República portuguesa autorizou a viagem a Madrid do Presidente português em 27 de Outubro e na ocasião também autorizou a sua ida a Málaga (Espanha), a 17 e 18 de Novembro, com o objectivo de participar no “XV Encontro da COTEC Europa e para uma visita a forças militares e de segurança portuguesas destacadas no estrangeiro”.