Um dia o silêncio vai ser um luxo

Sem surpresa, agora, o ruído voltou, passe a expressão, mais ruidoso do que nunca, pela excitação, uma pulsão à beira do descontrole, que se vislumbra em alguns centros urbanos. Mas quase não se fala do assunto.

O título, com referência ao futuro, é uma brincadeira. O silêncio já é um luxo a que nem todas as classes sociais acedem. E tenderá a piorar, de tal forma vai rareando. Durante os confinamentos, para quem teve a sorte de não viver ao pé de obras, como no meu caso, foi um facto comentado: a melhoria da qualidade do ar e a quase ausência de barulho nas cidades. Não necessariamente o silêncio total, esse ideal romântico, mas uma amena temperatura sonora que se impôs. Um baixar dos níveis, com consequências em todo o corpo e naquilo que o envolve. Um saudável abaixamento sonoro exterior que, com o chamado regresso à normalidade, se desvaneceu, retornando a segunda pele das grandes urbes, o rumor, essa mistura permanente de música, som e barulho.