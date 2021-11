Sheila Jasanoff: “A falta de confiança na ciência está relacionada com a falta de confiança na autoridade em geral”

A professora de Harvard defende que a falta de confiança na ciência anda de mãos dadas com a falta de confiança do sistema político.

Sheila Jasanoff é professora na Universidade de Harvard (EUA), onde tem vindo a estudar as complexas relações entre ciência, tecnologia, direito e política nas sociedades democráticas, um cruzamento de interesses que reflecte a sua própria formação académica, entre a matemática, o direito e a linguística. Mais recentemente, coordenou o CompCoRe, um estudo comparado que analisa as respostas de 16 países à pandemia (Portugal não é um deles). Esteve em Coimbra recentemente, para dar a aula inaugural do programa de doutoramento do Centro de Estudos Sociais e, no final, sentou-se com o PÚBLICO, para uma conversa que começou pelo vício nos smartphones e passou pelo impacto da pandemia, pela importância da comunidade e pela confiança na ciência.