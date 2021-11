Nova meta: toda a população com mais de 65 anos deve ter a terceira dose da vacina até 19 de Dezembro

António Lacerda Sales adiantou que os profissionais de saúde vão começar a ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira. Já a vacinação dos profissionais do sector social e dos bombeiros que transportam os doentes terá lugar a partir do dia 22 de Novembro.

Já foram administradas em Portugal um milhão de vacinas contra a gripe e 450 mil doses de reforço da vacina contra a covid-19 à população elegível. Em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, esta sexta-feira, o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales caracterizou esses números como um “marco assinalável”, mas lembrou que há ainda um “caminho a percorrer no sentido de proteger a população mais vulnerável” aos dois vírus neste Inverno. Já o coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de vacinação contra a covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves disse que a meta para vacinar toda a população elegível com a terceira dose a par da vacina da gripe é 19 de Dezembro.

“Estamos a pedir às pessoas que têm mais de 80 anos que se dirijam aos centros de vacinação. Não precisam de marcação, não precisam de SMS, vão ao centro de vacinação mais próximo”, frisou.

Por sua vez, Lacerda Sales lembrou que “a pandemia não acabou”. “Temos de continuar a ter uma atitude preventiva perante novas variantes, com o aumento de casos na Europa, e também perante a imprevisibilidade deste processo. As duas doses foram essenciais para darmos um passo em frente no regresso à normalidade, esta terceira dose bem como a vacinação contra a gripe sazonal é crucial para evitarmos dar um passo atrás”, avisou, acrescentando que as autoridades de saúde farão o possível para que tal não seja necessário. “Mas precisamos do esforço de todos”, sublinhou.

O secretário de Estado adjunto e da Saúde frisou ainda que esta nova fase de vacinação não é comparável com a original. “Estamos a fazer um esforço para chegar a todos e não deixar ninguém para trás”, sustentou.

António Lacerda Sales adiantou que os profissionais de saúde vão começar a ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira. Já a vacinação dos profissionais do sector social e dos bombeiros que transportam os doentes terá lugar a partir do dia 22 de Novembro.

Quanto à vacinação com a terceira dose dos doentes recuperados, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, que também esteve presente na conferência, disse que a norma e as regras que a Comissão Técnica de Vacinação sugeriu para a vacinação já foram redigidas e serão publicadas “nos próximos dias”.

Graça Freitas referiu que, à semelhança do que aconteceu no processo original, também agora existem prioridades na vacinação de reforço contra a covid-19, explicando que a primeira são os idosos acima dos 80 anos. Já a segunda inclui as pessoas até aos 65 anos, sendo um processo progressivo, dos mais velhos para os mais novos. Esta segunda fase incluirá também pessoas recuperadas, à medida que ficam elegíveis para vacinação uma vez que têm que esperar seis meses entre as tomas da segunda e da terceira doses.

Por essa razão, este fim-de-semana a modalidade “casa aberta” vai estar aberta para os maiores de 80 anos, como forma de acelerar o processo de vacinação. “Estes são os mais vulneráveis, estes são os que mais adoecem e quando adoecem são os que têm doença mais grave. Portanto, proteger é vacinar e vacinar é proteger”, frisou a directora-geral da Saúde.