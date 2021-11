Uma nova onda da pandemia de covid-19 está a formar-se vinda do Leste da Europa

Com a chegada do Outono, a covid-19 está a ganhar de novo terreno, deixando antever uma nova vaga da pandemia que começa a crescer a partir do Centro e Leste da Europa, em muitos casos em países com níveis altos de resistência à vacinação. Nos Países Baixos – onde 69,9% da população têm a vacinação completa –, um grupo de peritos aconselhou nesta quinta-feira o Governo a voltar a impor um confinamento. Seria o primeiro país da União Europeia a fazê-lo, se o executivo liderado por Mark Rutte seguir a recomendação.