Covid-19: DGS diz que vacinação com a dose de reforço nos lares fica finalizada esta semana

Já receberam uma dose adicional 54 mil utentes de lares, 75% do universo previsto nestas estruturas residenciais.

Até esta quinta-feira, 54 mil utentes de lares já tinham recebido a dose de reforço da vacina contra a covid-19, de acordo com os dados enviados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) ao PÚBLICO.

Este número representa cerca de 75% do universo previsto para estas estruturas residenciais, sendo que uma das regiões de saúde “ainda não apurou a totalidade do universo vacinado”, sublinha a DGS. A previsão é de que o processo vacinal em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) esteja concluído no final desta semana na “quase totalidade" das unidades.

Esta quinta-feira assinala-se precisamente um mês desde que começaram a ser administradas as doses de reforço a idosos em lares.

De acordo com os últimos dados da vacinação contra a covid-19, mais de nove milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina (aproximadamente 87% da população). Com vacinação completa são menos 135 mil pessoas, num total de 8,9 milhões (86% da população).

A taxa de vacinação é maior nas faixas etárias mais avançadas: na das pessoas entre os 65 e os 79, bem como na das pessoas com 80 ou mais anos, a percentagem de vacinados com duas doses da vacina é de 100%.

Se olharmos apenas para a dose adicional da vacina da covid-19, os dados mais recentes, divulgados na terça-feira, mostram que 388 mil pessoas receberam este reforço imunitário. Neste momento, há 840 mil pessoas aptas a receber a dose adicional (para já, destinada a indivíduos com 65 ou mais anos vacinados com a segunda dose da vacina há, pelo menos, 180 dias).

Até meados de Dezembro, este número será alargado para cerca de 1,5 milhões de utentes.