“Com a crise política, a competição pelo poder prejudica a decisão”

O autor do documento sobre a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2030, António Costa e Silva, defende que não se pode preparar o futuro sem envolver as gerações mais jovens. Como fundador da Plataforma Participar+, antecipa ao PÚBLICO o que se pretende com o colóquio que se realiza sábado, na Santa Casa da Misericórdia do Porto.