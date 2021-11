Mundo já produziu mais de oito milhões de toneladas de lixo de plástico associado à pandemia

Máscaras faciais, seringas ou kits de testes – estes são alguns dos materiais que compõem as mais de oito milhões de toneladas métricas de lixo de plástico associado à pandemia de covid-19 que o mundo já produziu. Dentro desse valor, Portugal terá gerado entre 18 mil e 54 mil toneladas métricas. As estimativas são de uma equipa de cientistas dos Estados Unidos e da China e foram publicadas na última edição da revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).