Há 317 surtos de covid-19 activos em Portugal, mais de metade na região de Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 170 surtos, um número superior à semana passada e bastante mais elevado do que o das restantes regiões do país. À semelhança de semanas anteriores, a grande parte dos surtos foi registada em estabelecimentos de educação e ensino.

Esta segunda-feira havia 317 surtos de covid-19 activos em Portugal Continental, mais de metade na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados fornecidos ao PÚBLICO pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Tal como na semana passada, a região com mais surtos activos era Lisboa e Vale do Tejo, com 170 (132 na semana anterior). Seguiam-se a região Norte, com 61 surtos activos, o Centro (51), o Algarve (20) e o Alentejo (15). O número total de surtos subiu em todas as regiões do país em relação à semana anterior.

Em meados de Outubro, o país tinha um total de 223 surtos activos e no início de Novembro este valor aumentou para 231. Em relação a este dado, que tem vindo a aumentar consecutivamente nas duas últimas semanas, a autoridade da saúde lembra que “contrasta drasticamente com o máximo de surtos activos registados em Fevereiro de 2021”, altura em que chegaram a existir 921 surtos activos da doença em território continental.

À semelhança de semanas anteriores, a maior parte dos surtos foi registada em estabelecimentos de educação e ensino.

“No dia 8 de Novembro, Portugal continental registava 169 surtos activos em estabelecimentos de educação e ensino dos sectores público e privado (escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais). À data do reporte, existiam 1493 casos acumulados nesses surtos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados”, esclarece a DGS. Também o número de surtos nestes espaços tem vindo a aumentar. Na passada segunda-feira, existiam 111 surtos activos de covid-19 em estabelecimentos de ensino e 979 associados a estes surtos.

Nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) existiam 48 surtos activos até segunda-feira, num total de 1147 casos, “parte dos quais já estarão igualmente recuperados”, acrescenta a autoridade da saúde, reforçando que também neste sector se registou uma descida significativa do número de surtos.

“Em Fevereiro, Portugal registou o maior número de surtos activos em lares de idosos (ERPI): 405, correspondendo a cerca de 12 mil infectados. A diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na protecção da população mais vulnerável”, diz a DGS.

Em relação à semana anterior, registou-se um ligeiro aumento do número de surtos em lares de idosos, saltando de 41 (na passada segunda-feira) para 48 surtos confirmados (nesta segunda-feira). Existem ainda dez surtos em instituições de saúde (mais dois do que na semana anterior), num total de 142 casos confirmados.