Rússia nega envolvimento na crise migratória na fronteira bielorrussa

A Rússia negou esta quinta-feira qualquer envolvimento na crise migratória nas fronteiras bielorrussas com países da União Europeia. Ao mesmo tempo, Moscovo descartou qualquer envolvimento da companhia aérea russa Aeroflot no transporte de migrantes, sobretudo do Médio Oriente e da Ásia, para a Bielorrússia. A União Europeia ameaça aplicar sanções à transportadora aérea russa pelo seu papel no denominado “ataque híbrido” do Governo de Alexander Lukashenko.