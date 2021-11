Nomadismo da Palmilha Dentada acabou: 20 anos depois, companhia tem casa no Porto

Chamar-lhe teatro ou sala seria “presunçoso”. Mas o pequeno “Lugar” da Palmilha, numa antiga garagem, quer ser muitas coisas e põe fim a duas décadas de uma vida sem tecto. No Porto, diz Ricardo Alves, continua a haver um problema de espaços para as artes performativas

O apoio da DGArtes e do programa Garantir Cultura deram forma a um sonho com 20 anos: a Palmilha Dentada tem finalmente casa própria no Porto, depois de um percurso nómada que impossibilitou alguns voos. No número 125 da Travessa das Águas – numa artéria “peculiar, quase de aldeia” –, nasceu o “Lugar”, numa antiga garagem fechada há 12 anos. “Recuperámos o espaço e vamos transformá-lo”, contou ao PÚBLICO Ricardo Alves, dramaturgo e fundador da companhia.

O espaço, com capacidade para 50 pessoas, vai finalmente permitir à Palmilha Dentada fazer temporadas longas (o habitual era terem apenas duas ou três apresentações de cada peça). É um ganho duplo: para o público – muitas vezes quando sabiam do espectáculo já tinha saído de cena – e para os actores, que podem agora fazer um “apuramento das interpretações”. E a programação arranca já nesta sexta-feira (já lá vamos).

A Palmilha Dentada – que teve casa em muitos sítios no Grande Porto, da Tertúlia Castelense ao Triplex, do Teatro Sá da Bandeira ao Helena Sá e Costa, do Armazém 22 ao Pérola Negra –andou anos a repetir o mesmo: o Porto tem falta de salas de espectáculo de pequena dimensão, facilitadoras de uma “dinâmica de experimentação, pesquisa e principalmente de proximidade com as populações”. Faltavam dez, diz Ricardo Alves. E agora faltam nove.

“Continuamos a ter um problema na cidade. Tivemos um aumento da quantidade e uma diminuição da repetição. Os espectáculos são apresentados cada vez menos vezes, em temporadas mais curtas”, lamenta o dramaturgo. É aquilo a que Ricardo Alves chama um “regime de festival”, incapaz de proporcionar boas condições de trabalho e também de criar novos públicos.

Para ajudar a colmatar esse problema, a Palmilha Dentada quer ser também um lugar de acolhimento, sobretudo de projectos dedicados à infância e para grupos novos da cidade, contribuindo para a criação de “novas dinâmicas públicas”.

Chamar ao novo espaço da Palmilha - entre as ruas Anselmo Braancamp e Santos Pousada – sala ou teatro seria “presunçoso”. Mas isso não diminui a felicidade de ter aquele lugar: “De repente pode ser transformada em passerelle ou café teatro. É um lugar de encontro, improviso, afectos, experimentação, erro, pensamento. Terá uma multiplicidade de funções na área performativa.”

Esta sexta-feira, às 19 horas, o “Lugar” abre pela primeira vez, com um ensaio aberto do espectáculo “Vicenzo”, a estrear em Janeiro de 2022. No sábado, também às 19h, estreia-se o documentário de Tânia Dinis sobre as duas décadas de trabalho da Palmilha.