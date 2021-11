Governo sem pressa para decidir injecções de capital na CP e na TAP

Com as eleições antecipadas a 30 de Janeiro do próximo ano, o Governo tem estado a tomar decisões sobre quais das medidas incluídas no Orçamento do Estado (OE) para 2022 avançam, apesar do chumbo da sua proposta orçamental, e quais ficam pelo caminho, pelo menos para já. No entanto, as injecções de capital na CP e na TAP, que faziam parte do leque de decisões de política incluídas no Orçamento, têm estado fora do radar da avaliação do executivo, soube o PÚBLICO junto de fonte governamental.