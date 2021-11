War on Drugs na via rápida para as canções

Na segunda canção, Harmonia’s dream, que evoca no título os Harmonia, banda essencial da kosmische alemã, mas disso falaremos mais à frente, nessa canção, dizíamos, Adam Granduciel desenha num par de versos o território que a sua música habita. “I can’t escape this memory/ It’s like a dream, it’s got me up all night again” — a música dos War on Drugs passa horas a olhar atentamente o retrovisor, a obcecar com a estrada já percorrida, com os alicerces em que se construiu. “I’m in a rollin’ wave/ that moves across the line”, cantará depois, na mesma canção, quando chegamos ao refrão — e é isso, essa sensação de movimento constante, passada larga, infatigável, sem que um destino final se materialize uma vez que seja, que anima toda a música que os War On Drugs criaram desde a estreia, em 2008, com Wagonwheel Blues (título, de resto, bastante adequado ao espírito da banda e ao imaginário que canaliza em som).