Morreu o comediante Tiago André Alves. Tinha 32 anos

Diagnosticado com um cancro terminal em 2017, o comediante, guionista e agente Tiago André Alves morreu, aos 32 anos, nesta quarta-feira, 20 de Outubro. O anúncio foi feito pelo Lisboa Comedy Club, um espaço digital dedicado à comédia.

O humorista trabalhava com outras figuras conhecidas do humor português, era agente de Guilherme Fonseca. Em 2017 vivia na Irlanda do Norte e, quando lhe foi diagnosticado o cancro, decidiu meter-se num avião e regressar a Portugal. Foi nesse voo que desenhou um roast, ou seja, um evento de comédia em que um indivíduo é alvo de piadas, insultos, mas também de elogios. O espectáculo chegou um ano depois, o "Roast ao Cancro” aconteceu no cinema São Jorge, em Lisboa, teve a função de angariar fundos para o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, e participaram os humoristas Carlos Vidal, Dário Guerreiro, Diogo Batáguas, Diogo Faro, Diogo Miguel, Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca e Rita Camarneiro.

No podcast Humor À Primeira Vista, do semanário Expresso, em Junho de 2019, Tiago André Alves conta que sempre procurou “reagir às situações mais adversas da vida a rir" e foi o que aconteceu quando soube do seu diagnóstico. “Lembro-me de ter sido diagnosticado, de estar em choque pelo médico me ter dito que tinha dois anos de vida (já lá vai um ano e oito meses, portanto os médicos irlandeses não devem ser tão bons quanto isso). Durante o almoço, achei que o roast era uma ideia óptima, até porque o formato sempre foi algo que achei super interessante, por ser um híbrido – é um misto de homenagem e ofensa. Adoro essa dualidade, esse binómio ofensa-homenagem”, revela. A ideia do espectáculo divertia-o, mas seria tanta uma oportunidade de doar dinheiro ao IPO e “deixar uma marca no meio”. Mais, acrescenta: “E provar que há 850 pessoas – a lotação da sala do Cinema São Jorge – que estão completamente à vontade para se rir daquilo que por vezes pode ser considerado um tema mais sério e intocável.”

Na sua publicação na rede social Instagram, o Lisboa Comedy Club faz uma homenagem a Tiago André Alves: “Sempre com um sorriso, a fazer rir ou a ajudar quem queria trazer gargalhadas aos palcos, hoje ficamos com menos um senhor da comédia nacional.”

Recentemente Tiago André Alves participou no podcast "Somos Todos Malucos” do também comediante António Raminhos, cujo o episódio foi publicado nesta quinta-feira. “O Tiago partiu ontem. Falei com ele ainda na terça sobre o podcast, viu-o nesse dia e ainda gozámos com tudo. Não perdeu batalha nenhuma, pelo contrário. Não se trata de derrotar uma doença ou condição mas a forma como se vive.” O comediante acrescenta ainda que ponderou não publicar, nem divulgar a conversa, mas tal seria “uma falta de respeito por aquilo que ele quis passar”, avalia.

“A mim ajudou-me e obrigado por isso. Só me arrependo de não ter partilhado mais conversas com o Tiago, mas quer no podcast quer na conversa de terça ficou a promessa ‘quem for primeiro para o outro lado, pede autorização superior para vir contar ao outro se há mesmo algo mais’. Manda lá o recado, Tiago!”, comenta ainda Raminhos na página de Instagram em memória do comediante.

No mesmo episódio com Raminhos, Tiago André Alves volta a recordar que, na altura do diagnóstico da doença, comunicaram-lhe que teria apenas “12 a 18 meses” de vida. Inicialmente o cancro estaria localizado na zona da cabeça e do pescoço, mas acabou por se alastrar pelos nódulos linfáticos e para os ossos.

Em Fevereiro do ano passado, o humorista escreveu um artigo no Observador onde refere ser um doente oncológico, com um cancro estádio IV, com prognóstico reservado. “No meu caso, não é possível uma cura. É apenas possível uma tentativa de controlo e supressão temporária das manifestações mais agressivas da doença com o objectivo de me dar qualidade de vida durante o maior período de tempo. Em todo o caso, a hipótese do desfecho do meu caso clínico não ser a morte é bastante diminuta. Em suma, estou sob cuidados paliativos. Neste momento é tudo, apenas e só, uma questão de tempo”, escreveu.

Revelando ser a favor da eutanásia, o humorista refere no mesmo artigo: “Aqueles que são contra a eutanásia limitam-me sem que eu lhes conceda autorização para tal. Tacitamente, estão a impor-me uma série de ideologias e valores que não vão, de todo, ao encontro dos meus. Em oposição a isso, ter a liberdade de escolha em nada limita, impede ou restringe a liberdade de outros de não escolher o mesmo que eu. É simples e é bonito: mais liberdade e autodeterminação para uns não implica menos liberdade para outros.”

