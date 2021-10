Léa Drouet não nos quer indiferentes à violência

Radicada em Bruxelas, a encenadora e actriz francesa conta as histórias de uma avó que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e uma bebé curda morta em 2018 pela polícia belga num espectáculo sobre a “omnipresença” da violência e a humanidade que perdemos quando a “normalizamos”. Violences faz parte da programação do Festival Internacional de Marionetas do Porto e passa esta quinta-feira pelo palco do Teatro Campo Alegre.