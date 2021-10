Fernando Medina não assume vereação e regressa à AICEP

Fernando Medina não será vereador do executivo dirigido por Carlos Moedas nem futuro ministro das Finanças numa próxima remodelação do Governo: volta ao seu cargo de economista do quadro da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, onde ingressou em 2003 e que suspendeu em 2005 quando entrou na política activa, como secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional do ministro Vieira da Silva.