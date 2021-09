Greta Thunberg em Berlim a dois dias das eleições: “Vão votar – mas isso não chega”

A activista pelo clima discursou numa manifestação em frente ao edifício do Parlamento alemão. Organização estima que tenham participado no protesto 100 mil pessoas.

Em ambiente de festa, com bolas de sabão no ar, música e dança, a manifestação pelo clima em frente ao edifício do Parlamento alemão juntou dezenas de milhares de pessoas, com algumas, nem todas elas crianças, mascaradas: vários ursos polares, uma onça, um astronauta com um cartaz a dizer: “Não há planeta B”