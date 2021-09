António Costa arranca a campanha em Bragança

O desafio demográfico, a coesão territorial e a cooperação transfronteiriça são os temas do primeiro fim-de-semana de campanha eleitoral do líder do PS.

Na qualidade de secretário-geral, António Costa, arranca a campanha eleitoral do PS, sexta-feira, com um comício em Bragança. O fim-de-semana será dedicado pelo líder socialista ao interior e a temática escolhida é o desafio demográfico, a coesão territorial e a cooperação transfronteiriça.

No sábado, António Costa fará campanha eleitoral em Mirandela, Chaves, Vila Real, Lamego, Resende e, à noite, estará em Viseu. Já na tarde de domingo, as cidades escolhidas são Guarda e Covilhã.

De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, António Costa irá dedicar as noites dos dias de semana e os fins-de-semana à campanha, já que manterá a sua agenda de primeiro-ministro. O objectivo é visitar todos os distritos do continente e também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Deverá estar presente em mais de quarenta locais.

O PS candidata-se a todas as câmaras, integra seis coligações, apoia 9 candidaturas independentes e apresenta 51 cabeças de lista independentes. Dos 308 candidatos do PS a presidentes de câmara, 44 são mulheres. O objectivo eleitoral do PS é consolidar os resultados das últimas autárquicas e manter as presidências da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Em 2017, o PS ganhou sozinho a presidência de 159 câmaras e mais duas em coligação (Felgueiras e Funchal).