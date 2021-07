Fiscalidade energética: “55 Is The New 30

O pacote “Fit for 55” constitui a mais importante iniciativa da Comissão Europeia em matéria ambiental nos últimos anos. Um pacote gigantesco, feito de quatro novos textos legais e de alterações profundas em oito mais, o “Fit for 55” toca em muitos dos instrumentos-chave da política europeia do clima. Alarga o comércio europeu de licenças de emissão, aperta os standards da indústria automóvel, revê o tratamento das energias renováveis, introduz direitos de compensação ambiental na importação de mercadorias. Em tudo isto, é natural que alguma coisa fique pelo caminho no processo de discussão que agora se segue. Ainda assim, o “Fit for 55” vale por mostrar que vem aí uma imensa viragem e que nela há custos grandes e benefícios maiores, conforme as opções que queiramos tomar. Estamos todos avisados.