Viagens interilhas nos Açores com novo reforço de voos

Em “articulação com a SATA”, a Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia vai “promover um novo reforço da operação interilhas”, nomeadamente "nas rotas Ponta Delgada/Horta/Corvo, nos dias 1, 14 e 21 de Agosto, e Ponta Delgada/Santa Maria, nos dias 27 de Julho, 2 e 12 de Agosto”, avança em comunicado.

Este reforço vai juntar-se aos promovidos desde Junho e totalizam “um aumento de 169 voos”, em virtude do “sucesso” da “Tarifa Açores” e do “grande crescimento da procura daí decorrente”, lê-se na nota do Governo Regional. Segundo o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), “a oferta de lugares no mês de Agosto representa já um acréscimo de 3% relativamente ao mês homólogo de 2019”.

A nota divulgada na segunda-feira refere ainda que foi também garantido junto da companhia aérea SATA, que assegura as ligações entre as nove ilhas açorianas, “maior disponibilidade de lugares para doentes”, que “ficarão reservados até 24 horas antes do voo, quando anteriormente esta reserva teria de ocorrer até 72 horas antes”.

O Governo Regional dos Açores criou uma tarifa especial para residentes, que permite viajar entre as ilhas do arquipélago, pelo preço máximo de 60 euros (ida e volta). Denominada Tarifa Açores, teve início no dia 1 de Junho.