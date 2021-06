Cimeira da Recuperação debate em Lisboa governação económica europeia

Último evento da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia reunirá na próxima quarta-feira, 30 de Junho, os ministros das Finanças e da Economia da UE e vários economistas

A presidência portuguesa do Conselho da UE vai lançar o debate sobre o futuro da governação económica europeia na Cimeira da Recuperação, em Lisboa, na quarta-feira, afirmou o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, à Lusa. A ideia já tinha sido avançada pelo governante no final da reunião do Eurogrupo e Ecofin, a 22 de Maio, em Lisboa.

Este será o último evento da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, e irá reunir , no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dia 30, vários ministros das Finanças e da Economia, membros da Comissão Europeia, economistas e especialistas da área económica.

“Com a recuperação em andamento, e após uma crise sem precedentes e com consequências devastadoras para a nossa economia, chegou o momento de reflectir sobre o legado desta crise e o futuro da economia europeia”, sublinhou João Leão, numa nota enviada à Lusa.

Para o ministro das Finanças português, “a Cimeira da Recuperação é uma oportunidade para lançar questões fundamentais relacionadas com o crescimento potencial da Europa e a necessidade de promover investimentos que garantam à União Europeia a liderança nas transições climática e digital”.

Neste contexto, realçou o ministro, “a Presidência Portuguesa do Conselho da UE vai lançar o debate sobre o futuro da governação económica europeia na Cimeira da Recuperação”.

“Com as regras orçamentais suspensas até 2023, queremos aproveitar o momento para iniciar a reflexão sobre o quadro de supervisão orçamental europeu e a necessidade de adaptação das regras à nova realidade pós-covid”, sustentou o ministro.

A Cimeira de Recuperação tem como oradores convidados o antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Olivier Blanchard, e o economista belga Paul De Grauwe, que é vice-presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) de Portugal.

Em Maio, o ministro de Estado e das Finanças já tinha anunciado que Portugal iria receber, no final de Junho, uma cimeira “de alto nível” sobre os planos de recuperação económica.

“Vai haver aqui uma cimeira de alto nível, que é a cimeira da recuperação, em que vão ser convidados vários responsáveis e especialistas europeus, para pensar a economia pós-covid e a governação económica europeia”, disse na altura João Leão, no Centro Cultural de Belém.