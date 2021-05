Morreu coronel Dinis de Almeida, vítima de covid-19

O coronel reformado Eduardo Dinis de Almeida, que teve um papel decisivo na resposta ao bombardeamento e cerco da sua unidade, o RAL-1, no contexto da tentativa golpista de 11 de Março de 1975, morreu vítima de covid-19. A morte do coronel, de 76 anos, foi confirmada ao PÚBLICO este domingo por Vasco Lourenço, presidente da direcção da Associação 25 de Abril.

Dinis de Almeida integrou o Movimento das Forças Armadas desde as primeiras reuniões. Na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, prende o comandante do Regimento de Artilharia de Penafiel onde estava colocado, controla a unidade e avança sobre Peniche. Depois, em Lisboa, a sua coluna ocupou o quartel da Legião Portuguesa, na Penha de França, e instala-se no Regimento de Artilharia Ligeira (Ralis), que, no 11 de Março, é sobrevoado e metralhado por aviões e cercado por tropas pára-quedistas da Base Aérea de Tancos, afectas ao golpe de António Spínola. Ele resiste e recebe no RAL-1 Jean-Paul Sartre e o então director do Jornal Libération, Serge July.

Em 25 de Novembro de 1975, diante de jornalistas e de câmaras de televisão, decorre no Ralis o primeiro e único juramento de bandeira revolucionário. Os soldados, de braço estendido e punhos cerrados, juram pela Pátria, comprometem-se estar sempre ao lado do povo, da classe operária e aceitar voluntariamente a disciplina revolucionária. Em 25 Novembro, tenta resistir aos Comandos, mas já não tem qualquer influência nos acontecimentos.

Enfrentou vários processos disciplinares dos quais viria a ser ilibados. Licenciou-se em Psicologia Clínica e Medicina Dentária, foi vereador na Câmara Municipal de Cascais pela CDU, entre 2001 e 2025, e pertenceu à comissão nacional de apoio à candidatura de Jerónimo de Sousa à Presidência da República, No Ralis, de que era responsável, Dinis de Almeida opôs-se às práticas de sevícias sobre presos políticos por parte de militares de extrema-esquerda.