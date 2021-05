PS candidata deputado Fernando José à Câmara de Setúbal

O deputado e vereador socialista Fernando José é o cabeça de lista do PS às próximas eleições autárquicas para a Câmara de Setúbal e Ana Catarina Mendes à Assembleia Municipal, revelou fonte oficial do Partido Socialista.

A par da actividade autárquica em Setúbal, Fernando José, de 48 anos, é também deputado, tendo sido eleito na lista liderada pela actual líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que garantiu a eleição de metade dos 18 deputados do distrito de Setúbal nas eleições legislativas de 2019.

Os candidatos do PS apresentam-se ao eleitorado setubalense sob o lema "O Futuro está a chegar”, com o objectivo de vencer a actual maioria CDU, tentando tirar partido da impossibilidade de a actual presidente do município, Maria das Dores Meira (CDU), não se recandidatar por já ter cumprido três mandatos consecutivos.

Na corrida à presidência do município sadino, Fernando José terá como principais adversários André Martins, da CDU, e Fernando Negrão, candidato do PSD.

A CDU governa a Câmara de Setúbal com maioria absoluta, com um total de sete eleitos. O PS é actualmente a segunda força política do concelho, com três vereadores eleitos, e o PSD tem apenas um vereador.

Por lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.