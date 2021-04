Sócrates acusa Costa de falta de camaradagem política, porque a pessoal “nunca existiu”

A “traição” da direcção do PS que conduziu à sua saída do partido, os argumentos contra as acusações que lhe foram imputadas pelo Ministério Público, o apartamento em Paris, o caso TGV e a relação com Ricardo Salgado. José Sócrates descreve tudo no livro Só Agora Começou, que deverá ser publicado nos próximos dias e que o Diário de Notícias (DN) antecipa em excertos. Sócrates esperou pelo fim da fase de instrução para publicar a obra. “Quando lá fora se organizam para te difamar e lançar peçonha sobre tudo o que disseste ou fizeste, é preciso crer em ti com toda a força de alma. Nada possuir e a nada estar agarrado - eis a melhor posição no combate”, escreveu.