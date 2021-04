António Costa garante que PRR vai contemplar a cultura com 244 milhões de euros

Primeiro-ministro anunciou também esta sexta-feira em Lisboa que 1% do investimento global em obras públicas vai reverter para a arte.

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta sexta-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) irá contemplar a cultura, de forma autónoma, com uma verba de 244 milhões de euros, e que 1% do investimento global em obras públicas vai reverter para a arte.

Estas medidas foram anunciadas no final de uma visita de mais de uma hora nos espaços em que estão a decorrer obras de restauro e de conservação no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. António Costa esteve acompanhado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Os governantes acrescentaram que a recuperação do património é uma das áreas onde o PRR será também aplicado, reforçando que este é um compromisso do Governo para o futuro.

No final da visita, perante os jornalistas, António Costa confirmou também que o Conselho de Ministros do próximo dia 22 será dedicado à cultura “de forma transversal”, e que a ordem de trabalhos inclui a aprovação do estatuto dos trabalhadores deste sector.

Já se sabia que, depois de a versão original do PRR ter ignorado a cultura, situação que motivou um grande movimento de protesto por parte do sector, o plano final que o Governo vai apresentar à União Europeia irá afinal dedicar-lhe “um capítulo específico”, como foi garantido no passado dia 6 de Abril pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre a resposta económica e social à pandemia da covid-19. Esse movimento de protesto ganhou expressão a partir da carta aberta que, no dia 19 de Fevereiro, várias individualidades e organismos do sector dirigiram a António Costa alertando para “as consequências económicas, sociais e políticas de larga escala” da exclusão da cultura do PRR. Dias depois, o primeiro-ministro respondia aos signatários da carta aberta, incentivando a sociedade civil a contribuir com as suas propostas para inscrever o sector naquele documento estratégico.