DGS recomenda vacina da AstraZeneca apenas para maiores de 60 anos — vacinação dos professores adiada uma semana

As autoridades portuguesas só recomendam a administração da vacina da AstraZeneca em pessoas acima dos 60 anos, suspendendo assim a imunização da população mais jovem com esta vacina. Na sequência da decisão, a vacinação dos professores, que estava agendada para este fim-de-semana, é adiada numa semana.

Depois da comunicação da decisão, o vice-almirante Gouveia e Melo admitiu que a medida “terá um impacto curto” no processo de vacinação em Portugal. Ainda assim, a vacinação dos professores, que aconteceria com as vacinas da AstraZeneca, vai ser adiada por uma semana. “Serão administradas as vacinas disponíveis”, garantiu.

A mesma decisão foi tomada nos últimos dias por mais de uma dezena de países depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) ter admitido que existe uma ligação entre esta vacina e casos raros de tromboembolismo associado a baixa acentuada de plaquetas.