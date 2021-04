PCP quer mais comboios no Alentejo e a CP admite que sim

Foi em Dezembro de 2011 que a CP acabou com o serviço regional em grande parte do Alentejo, deixando sem comboios a maioria das estações e apeadeiros da linha do Sul (que liga Lisboa ao Algarve). O argumento era a fraca procura do serviço numa zona com pouca população. A par disso, os Intercidades para o Algarve deixavam de servir a cidade de Setúbal e passavam a fazer o percurso pela variante do Poceirão, poupando 25 minutos no tempo de viagem. O argumento era que Setúbal só contribuía com 5% do número de passageiros da linha do Sul.