Rendas das casas sobem 1,6% em Fevereiro

O preço das rendas das casas por metro quadrado aumentou 1,6% em Fevereiro, face ao mesmo mês de 2020, uma variação inferior em 0,2 pontos percentuais àquela que havia sido registada em Janeiro (comparando com o registado 12 meses antes). A subida registada nos Açores, de 2,3%, é aquela que mais se destaca nos valores divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na divulgação mensal relativa ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), o INE destaca que em Fevereiro “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, “tendo a Região Autónoma dos Açores registado o aumento mais intenso (2,3%)”.

Quanto ao valor médio das rendas de habitação, registou uma subida mensal de 0,1%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à registada no mês anterior (Janeiro de 2021).

Os Açores foram a região com a variação mensal positiva mais elevada, com uma taxa de 0,2%, não se tendo observado nenhuma região com variação negativa do respectivo valor médio das rendas de habitação.