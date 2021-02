Socialistas de Faro escolhem candidatos autárquicos

A renovação da imagem do PS passou pela mudança de instalações. Os socialistas deixaram devoluto o velho edifício do largo do Pé da Cruz- um espaço que, noutros tempos, foi ocupado pela Legião Portuguesa.

O antigo presidente da câmara de Faro Luís Coelho, do PS, é o indicado pela estrutura local do partido para encabeçar a lista do partido à assembleia municipal, nas próximas autárquicas. À presidência do executivo, actualmente gerido pelo social-democrata Rogério Bacalhau, candidata-se o ex-vereador João Marques. Os restantes nomes das listas, incluindo juntas de freguesia, serão apresentados a discussão e votação na próxima reunião da comissão política concelhia, a realizar-se no dia 23, nas novas instalações da nova sede regional do partido.

O nome de João Marques não constitui surpresa, uma vez que há cerca de um ano, aquando das eleições à concelhia liderada por Adérito Silva, foi logo apontado para vir a ser candidato a presidente da câmara. A escolha de Luís Coelho — também antigo presidente da assembleia municipal — é a novidade da lista que vai ser posta à votação, prevendo-se alguma agitação interna.

O PS ambiciona reconquistar Faro para poder reclamar a presidência da Comunidade Intermunicipal do Algarve (Amal), como sucedeu com Macário Correia, quando o PSD era a força maioritária na região. Na capital algarvia, Rogério Bacalhau foi o único presidente eleito a completar dois mandatos à frente do executivo e a apresentar-se a uma terceira oportunidade para dirigir os destinos do município.

A falta de condições de trabalho para funcionários e militantes do PS nas instalações do partido, situadas no Largo do Pé da Cruz, é um dos problemas ao nível operacional que, entretanto, foi ultrapassado. O velho edifício onde funcionou a Legião Portuguesa até 1974 (actualmente, propriedade do PS) ficou devoluto. O destino que vai ser dado ao imóvel está por decidir — venda, recuperação ou permuta em futura operação urbanística são questões em aberto.

A Câmara de Faro iniciou esta semana uma operação de requalificação de todo o espaço público do largo, procedendo à repavimentação da zona à “cota zero”, facilitando, assim, a circulação dos peões e retirando uma parte da circulação automóvel. O objectivo, diz a autarquia, é aproximar as pessoas dos espaços históricos da cidade e proporcionar condições para uma maior fruição das esplanadas, dos restaurantes e cafés. O custo da obra é de cerca de 400 mil euros.

As novas instalações do PS-Faro, arrendadas, situam-se no número 79 da Rua Ataíde de Oliveira, num rés-do-chão com 400 metros quadrados. Neste espaço, com sete divisões e cave, vão passar a funcionar os serviços da federação distrital, os órgãos da concelhia, e os departamentos das mulheres socialistas e da juventude. A inauguração do espaço ocorreu no dia 1 de Dezembro, mas ainda não está totalmente operacional: falta a ligação das comunicações, telefones e Internet.