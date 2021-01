A noite do Porto à espera de um regresso

Apenas por umas horas, proprietários e funcionários de alguns bares e discotecas do Porto e de Lisboa puderam voltar às casas que os empregam e onde há vários anos contribuem para animar as noites da cidade.

Alguns desses bares e discotecas estão preparados e apenas à espera de um sinal para poderem voltar à actividade. Mas não será para breve. Começou mais um confinamento e todos os esforços feitos para adaptar espaços às normas decretadas pelas autoridades de saúde acabaram por ser feitos em vão.

O Lusitano e o Plano B investiram as poucas reservas financeiras que sobram para poderem funcionar como espaço equiparado à restauração. Mas não foram a tempo de abrir os bicos dos fogões. Apanhados em contrapé por mais um estado de emergência, tiveram de adiar mais uma vez o regresso.

No Invictus, nomes célebres do transformismo portuense aguardam por voltar a encher a noite de glitter e alegria. No Life há quem já equacione seguir outra via profissional. E o Barracuda precisa de voltar a ligar a electricidade, agora cortada, para voltar a ligar os amplificadores à corrente para que se possa voltar a ouvir rock'n'roll bem alto.

Foi só por umas horas que se voltou ao balcão, ao palco, à pista e à cabine de DJ. Tudo isto à porta fechada, enquanto se luta pela sobrevivência de um sector preso por fios e com o PÚBLICO lá dentro a captar o momento pela lente de Paulo Pimenta. André Borges Vieira