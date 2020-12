Covid-19: quase todos os concelhos do Norte registam diminuição de novos casos

Apenas cinco concelhos da região norte registaram, entre a terceira e quarta semana de Dezembro, um aumento do número de novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2: Vieira do Minho, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo, Arcos de Valdevez e Valença.

Apenas cinco concelhos da região norte registaram, entre a terceira e quarta semana de Dezembro, um aumento do número de novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2, segundo o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

O relatório da ARS-N, a que a Lusa teve acesso, reporta a evolução da situação epidemiológica entre a segunda (de 06 a 12) e a quarta semana (de 20 a 26) de Dezembro.

Vieira do Minho, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo, Arcos de Valdevez e Valença foram os únicos concelhos que, entre a terceira e quarta semana do mês, registaram um aumento de novos casos de infecção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19. Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, foi o que registou o maior crescimento, com o mesmo a fixar-se nos 109%, tendo passado de 66 para 138 novos casos.

Este concelho é o que apresenta a maior taxa de incidência da região norte, com a mesma a atingir os 1405 novos casos por cem mil habitantes a cada 14 dias.

A Macedo de Cavaleiros sucedem-se, em termos de crescimento percentual, Torre de Moncorvo (75% de novos casos de infecção), Arcos de Valdevez (50%), Valença (24%) e Vieira do Minho (19%).

No mesmo período, os restantes concelhos da região norte registaram um decréscimo do número de novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2.

O distrito de Aveiro (onde a ARS-N abrange sete municípios) contabilizou um decréscimo de 27% de novos casos de infecção, passando dos 1005 novos casos na terceira semana do mês para 735.

Também o distrito de Braga acompanhou esta tendência, registando um decréscimo de 29% e passando de 3371 novos casos para 2403. Bragança contabilizou menos 11% de novos casos entre a terceira e quarta semana do mês, tendo passado de 433 para 386 novos casos.

O distrito do Porto registou menos 22% de novos casos de infecção pelo novo coronavírus, passando de 5526 para 4083 novos casos de infecção.

Também Viana do Castelo e Vila Real acompanharam esta tendência de diminuição, com o número de novos casos a registar um decréscimo de 34% e 38%, respectivamente.

O relatório indica ainda que, a par de Macedo de Cavaleiros, os concelhos de Montalegre, Alfândega da Fé, Ponte da Barca, Peso da Régua, Esposende, Valpaços e Vimioso registam uma taxa de incidência superior a mil novos casos por cem mil habitantes a 14 dias. Nestes sete municípios, a taxa de incidência é superior à da região norte, que se fixa agora nos 581,2 novos casos por cem mil habitantes a 14 dias.

Portugal contabiliza pelo menos 6619 mortos associados à covid-19 em 394.573 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS). O estado de emergência decretado em 9 de Novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de Janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.