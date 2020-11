Recontagem pedida por Trump no Wisconsin dá mais votos a Biden

As duas recontagens de votos no estado norte-americano do Wisconsin, pedidas e pagas pela campanha eleitoral do Presidente dos EUA, Donald Trump, foram concluídas na noite de domingo com a confirmação da vitória do candidato do Partido Democrata e Presidente eleito, Joe Biden. No final, Biden viu a sua vantagem aumentar em 87 votos.

Perante estes resultados, o Wisconsin prepara-se para certificar a sua eleição presidencial nas próximas horas, até às 24h de terça-feira – o último dia do prazo legal definido pelo estado.

Ao mesmo tempo, o estado do Arizona vai certificar os seus resultados até às 24h desta segunda-feira, com a confirmação da vitória de Biden por uma margem superior a dez mil votos.

Por outras palavras, as certificações no Wisconsin e no Arizona fecham quase todas as portas às queixas de fraude, na recta final de uma batalha nos tribunais em que os advogados do Presidente dos EUA já sofreram 38 derrotas.

Os outros quatro estados onde Trump se queixa de fraude eleitoral – Georgia, Michigan, Pensilvânia e Nevada – já certificaram os seus resultados, o que retira quase toda a margem de manobra aos advogados do Presidente dos EUA para continuarem a apresentar queixas viáveis nos tribunais.

Tal como avançaram os principais canais de televisão e agências noticiosas nos primeiros dias após a eleição de 3 de Novembro, Biden vai receber 306 votos do Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump – curiosamente, o mesmo resultado da eleição de 2016, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton.

Factura de três milhões de dólares

As duas recontagens no Wisconsin custaram três milhões de dólares (2,5 milhões de euros) à campanha de Trump e envolveram mais de 800 mil votos nos dois condados mais populosos do estado – Milwaukee, com quase um milhão de habitantes, e Dane, com 500 mil habitantes.

De acordo com a contagem inicial, Biden venceu no condado de Milwaukee com mais 182 mil votos do que Trump (uma vantagem de 40 pontos percentuais); e no condado de Dane a diferença foi ainda maior: 181 mil votos, ou 52,8 pontos percentuais.

A grande vantagem de Biden nos dois condados já antecipava as dificuldades da campanha de Trump para conseguir uma reviravolta, fosse através de recontagens (que nunca na História desfizeram vantagens de dezenas de milhares de votos), fosse através dos tribunais (onde só uma queixa de fraude de proporções nunca vistas numa democracia, e com provas concretas, teria hipóteses de vingar).

Os dois pedidos de recontagem obrigaram centenas de funcionários e voluntários a trabalharem durante nove dias, 12 horas por dia, para contarem mais de 800 mil votos. O responsável eleitoral no condado de Milwaukee, George Christenson, disse que a operação deixou algumas pessoas em risco de contraírem o novo coronavírus, apesar das medidas de segurança que foram implementadas – só no condado de Milwaukee, 300 pessoas estiveram todos os dias num pavilhão fechado, entre elas uma mulher grávida e um homem de 73 anos com uma doença cardíaca.

Queixas arrasadas

Ao contrário do que os advogados do Presidente dos EUA têm afirmado em conferências de imprensa e em mensagens partilhadas nas redes sociais, as queixas que foram chegando aos tribunais nas últimas semanas não têm como principal argumento a existência de fraude – sempre que isso aconteceu, os processos foram rapidamente desvalorizados pelos juízes, incluindo conservadores nomeados por Trump.

Em vez disso, as principais queixas centram-se em métodos operacionais de aceitação e contagem de votos que já estavam em vigor há uma década, e que também foram aplicados na eleição de 2016 e nas eleições primárias de 2020. E é por isso que também estas queixas têm falhado nos tribunais – as regras agora contestadas pelos advogados e apoiantes de Trump foram aplicadas com o acordo de republicanos e democratas ao longo dos anos, e o Presidente dos EUA e candidatos do Partido Republicano beneficiaram delas em outras eleições.

No caso da Pensilvânia, por exemplo, o tribunal de recurso e o Supremo Tribunal do estado negaram, entre sexta-feira e sábado, dois pedidos que implicavam a anulação de milhões de votos.

Na primeira decisão, um juiz conservador nomeado por Trump, Stephanos Bibas, disse que “não basta dizer-se que uma eleição é injusta para que ela seja injusta”.

“As acusações exigem alegações específicas e provas. Neste caso, não temos nenhuma das duas coisas”, disse o juiz.

Na decisão do Supremo da Pensilvânia, os juízes decidiram por unanimidade que os queixosos não tinham argumentos para pedirem a anulação de milhões de votos no estado. No pedido, dizia-se que o congresso do estado não tinha poder para alargar o voto por correspondência a todos os eleitores; só que esse alargamento foi decidido no ano passado pela maioria republicana nas duas câmaras do Congresso da Pensilvânia, e os próprios legisladores vieram dizer que têm legitimidade para alterar esse tipo de procedimentos e que ninguém apresentou queixas nos 180 dias do prazo legal após a votação.

Com as certificações dos resultados na Georgia, Pensilvânia, Michigan e Nevada – e, nas próximas horas, no Wisconsin e no Arizona –, é praticamente impossível que os tribunais, incluindo o Supremo Tribunal dos EUA, aceitem ouvir mais queixas de fraude eleitoral.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao fim de quase um mês, os advogados de Trump e os seus apoiantes no Partido Republicano não venceram um único caso importante nos tribunais antes de os estados terem começado a certificar os resultados. Agora, a falta de provas e o reconhecimento de que os responsáveis de cada estado têm autoridade para certificarem as suas eleições, fazem com que os juízes do Supremo Tribunal dos EUA não tenham motivos para aceitarem um caso relacionado com queixas de fraude.

Isso mesmo parece ter sido admitido pelo próprio Presidente dos EUA durante uma entrevista no canal Fox News, no domingo.

“O problema é que é muito difícil chegar ao Supremo Tribunal”, disse Trump. “Eu tenho os melhores advogados e eles querem defender este caso. Mas dizem-me que é muito difícil chegar lá. Acredita nisto? Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, faz uma queixa em tribunal e provavelmente não vou ser ouvido, mesmo que tenhamos – e nós temos muitas provas.”