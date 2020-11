Covid-19: Portugal com mais 4093 casos e 64 mortes

Portugal registou, no sábado, 4093 novos casos de covid-19 e 64 mortes provocadas pelo vírus, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde divulgado este domingo. No total, desde o início da pandemia, foram detectados 294.799 casos do novo coronavírus no país e ocorreram 4427 mortes directamente relacionadas com o SARS-CoV-2.

Registou-se, ainda, novo aumento no número máximo de pacientes em unidades de cuidados intensivos. No sábado, deram entrada mais sete pessoas nestas unidades, aumentando para 536 o número de pacientes a precisarem destes cuidados. Os internamentos também subiram, com mais 90 pessoas nos hospitais, num total de 3245.

Foram dadas como recuperadas 3259 pessoas da infecção por covid-19, aumentando para 209.534 o número de recuperações. Existiu ainda uma redução do número de contactos em vigilância, sendo agora 80.288 pessoas sob o olhar atento das autoridades de saúde.

Verificaram-se quatro óbitos em pessoas com menos de 60 anos: três homens na faixa etária entre os 50 e os 59 e um homem entre os 40 e os 49 anos morreram no sábado infectados com o SARS-CoV-2.

Quando à distribuição geográfica, o Norte voltou novamente a concentrar a maior parte dos novos casos detectados no sábado. Foram 2490 infecções (60,8% do total) nesta região, que com 154.690 casos e 2097 óbitos foi a mais afectada pelo novo coronavírus desde Março.

Lisboa e Vale do Tejo somou 979 novos casos (23,9%), a região Centro concentrou 444 (10,8%), o Alentejo registou 84 infecções (2,1%) e o Algarve somou 49 novos casos (1,2%).

Nas ilhas não se registou qualquer óbito no sábado, com 37 novos casos (0,9%) no arquipélago dos Açores e dez infecções (0,2%) na Madeira.