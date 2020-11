Diogo Infante na pele do bad guy Ricardo III

Entramos na sala do Teatro da Trindade e somos atirados para uma festa em que se dança de forma lasciva, em que circulam garrafas de champanhe e tudo promete uma suspensão de quaisquer regras morais. As colunas debitam sem parar Bad guy, de Billie Eilish, e é fácil pensar o quanto a cultura popular promove e admira estes bad guys — até ao momento em que um de carne e osso lhe cai em cima com estrondo. A festa desbragada decorre, por isso, até que Ricardo III (Diogo Infante) entra em cena com uma imagem que remete tanto para o Marilyn Manson de Mechanical Animals quanto para o Joker de Joaquin Phoenix. A partir daí, a festa passa a pertencer-lhe por inteiro.

Continuar a ler