Há 506 camas em cuidados intensivos para doentes covid-19 — 432 estão ocupadas

A região Centro, que tem assistido a um aumento de casos nas últimas semanas, ainda que inferior ao Norte e a Lisboa e Vale do Tejo, tem 496 doentes internados, 54 destes em enfermarias de cuidados intensivos, segundo informação divulgada esta quarta-feira.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica do país, a ministra da Saúde, Marta Temido, foi questionada sobre a capacidade hospitalar desta região. “Sabemos que a capacidade de expansão da região Centro é de 4444 de enfermaria geral e de 135 camas em cuidados intensivos”, disse, acrescentando que o “SNS” funciona em rede e que as administrações hospitalares têm autonomia para fazer esta gestão.

Minutos depois, a ministra foi questiona sobre esta distribuição em termos nacionais e avançou que existem 2619 doentes internados em enfermaria e 3159 camas “livres, preparadas para responder a doentes covid-19” e que há 432 doentes em cuidados intensivo e 506 camas disponíveis para estes doentes.

“Recordo-vos que há hospitais que têm vindo a desprogramar alguma actividade e que isso pode ser feito em maior quantidade, mas com prejuízo de outras respostas. No limite, a capacidade do SNS é de mais de 18 mil casos de enfermaria geral e de mais de 960 camas de cuidados intensivos”, referiu.

A ministra indicou ainda que as camas em hospitais não são “um bem infinito”, mas realçou que a sua gestão é flexível. “Vamos procurando afectá-la àquilo que são as necessidades de cada momento. Há alguma possibilidade de aumentar algumas camas, activando algumas enfermarias, alocando de forma diferente alguma actividade. É por essa circunstância que estes números são relativamente dinâmicos”, disse.