Plataforma de streaming da SIC chega a 24 de Novembro

A Opto, a plataforma de streaming da SIC, chegará a 24 de Novembro, informou o canal esta terça-feira. Com ela estreiam-se não um programa mas muitos, entre os quais originais exclusivos de algumas das estrelas do firmamento da estação (Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira ou Ljubomir Stanisic) e novas séries.

Os canais generalistas portugueses têm já uma presença no streaming, ancorada nos seus sites ou em aplicações, como é o caso da RTP Play ou do TVI Player, respectivamente, oferecendo o acesso gratuito de programas da sua grelha ou a conteúdos de curta duração. A Opto, ao incluir a possibilidade de assinatura paga, é a primeira plataforma de streaming de um generalista nacional mais próxima do “modelo Netflix”, o serviço pioneiro que se tornou sinónimo destes repositórios de títulos originais e de catálogo antigo. No cabo, já o português canal Q tinha feito a sua investida com o Q Play em Abril de 2019, por exemplo. A Opto encontrará ainda no panorama português os vários serviços estrangeiros já implantados no mercado, da pioneira Netflix às recém-chegadas Acorn TV (AMC Networks) ou Disney+.

O serviço vai estar disponível em opto.sic.pt, e além de poder ser vista em dois dispositivos em simultâneo (smartphone, tablet, televisor) a sua aplicação, de acordo com o que se antecipa no site da Opto, vai poder ser visto também via SmartTV, Apple TV ou Chromecast.

No comunicado enviado às redacções esta terça-feira, a SIC recorda que o preço de subscrição é de 39,99 euros anuais ou 3,99 euros mensais (preços mais baixos dos que as assinaturas dos serviços estrangeiros) e que está disponível uma modalidade de pré-inscrição que permite assinar por 29,99 euros. No estrangeiro, com uma oferta diferente, custará 6,99 euros por mês e incluirá o acesso à SIC Notícias.

Não foram ainda revelados detalhes sobre os “novos formatos” de Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira ou Ljubomir Stanisic. O comunicado enumera os exclusivos do Opto que já eram conhecidos: a série cómica Esperança, de César Mourão, e duas séries dramáticas, A Generala e O Clube. A versão gratuita do serviço conterá programas já exibidos na SIC –​ “mais de 4000 horas de conteúdos”, precisa a nota.