Desde o 25 de Abril, todos os presidentes do Tribunal de Contas foram reconduzidos

Todos os presidentes do Tribunal de Contas nomeados depois do 25 de Abril foram reconduzidos nas suas funções, à excepção de Vítor Caldeira. É preciso recuar até António Manuel Gonçalves Ferreira Rapazote para encontrar um presidente que tenha estado em funções menos de quatro anos. Pinheiro Farinha (1977/1986), Sousa Franco (1986/1995), Alfredo José de Sousa (1995/2005) e Guilherme D’Oliveira Martins (2005/2015) cumpriram dois mandatos, de acordo com as informações disponibilizadas na página oficial daquele tribunal.

