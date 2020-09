Costa: “Mantendo-se a tendência, na próxima semana chegaremos a mil novos casos por dia”

“Acompanhando a tendência geral da Europa estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, na próxima semana chegaremos aos mil novos casos por dia.” Foi com esta nota de alarme que o primeiro-ministro esta sexta-feira arrancou a curta conferência de imprensa à saída da reunião de urgência com o gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da covid-19. O encontro, agendado para as 11h30 na residência do primeiro-ministro, em S. Bento, começou pelas 12h30 e durou aproximadamente 1h30.

O objectivo do encontro foi “reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adopção de medidas de prevenção e de segurança contra a covid-19" (doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2), que esta quinta-feira atingiram o maior aumento de casos diários desde 10 de Abril. As orientações da próxima fase de combate só deverão ser conhecidas na próxima semana, data em que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) revelará as medidas do plano para o Outono/Inverno.

Sem responder a todas as perguntas dos jornalistas, o primeiro-ministro não revelou o conteúdo da reunião, repetindo a narrativa de responsabilidade individual, em que cada pessoa deverá ser “polícia de si própria”. "Se todos cumprirmos as regras básicas, conseguimos controlar a pandemia. O vírus não anda sozinho. Somos nós que os transmitimos uns aos outros. Tudo o resto é importante, mas é acessório. É claro que temos de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, de testar mais e mais rápido. Mas antes de tudo mais temos de fazer o que depende de nós”, disse.

Apesar do voto de confiança nos serviços, António Costa apelou à cautela, mesmo que as pessoas não sintam sintomas. “A maior parte das pessoas está contaminada sem ter sintomas, sendo veículos de transmissão. Por isso a nossa responsabilidade é permanente e não pode haver relaxamento. Compreendo que ao final de meses já exista fadiga, mas isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona”, declarou o líder do Governo.

É também por o caminho ser longo que o primeiro-ministro descartou um novo confinamento como solução de combate à pandemia, lembrando as duras consequências que essa fase trouxe ao país no início do ano.

“Parar o país teve um custo enorme. Foi horrível. Destruiu milhares de postos de trabalho”, lembra. “Os custos de não haver aulas presenciais foram muito significativos. Nas primeiras cinco semanas deste ano lectivo vai ser feito um esforço de recuperar o que se perdeu”, exemplificou esta manhã, horas depois de ter também visitado uma escola.

Nesta reunião estiveram também os ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de Estado e da Presidência, Marina Vieira da Silva, de Estado e das Finanças, João Leão, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Saúde, Marta Temido e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Integram ainda este gabinete de crise os secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, Adjunto do primeiro-ministro, Adjunto e da Defesa, da Juventude e Desporto e da Mobilidade.