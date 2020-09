Era o início dos anos sessenta do século XX, Vicente Jorge Silva tinha uns 17 anos e vivia em Paris numa situação economicamente precária. Era a sua terceira paragem depois de ter deixado a ilha da Madeira. Primeiro Lisboa, depois Londres e por fim a ida para a cidade onde então moravam Maria Lamas e António José Saraiva. Seria uma estada breve, mas marcante para o rapaz que saiu do Funchal depois de quase ter sido expulso do liceu onde estudava, depois de ser chamado à PIDE, alegadamente por instigar actividades conspirativas contra o regime de Salazar. Entre o trabalho duro numa fábrica de cola e os passeios de braço dado com Maria Lamas, então com mais de 60 anos, pelo Boulevard Saint-Michel, Vicente arquitectou um plano, com outro amigo madeirense, o pintor Ara Gouveia: uma conspiração para tornar a Madeira um território livre e, a partir de lá, criar meios para derrubar a ditadura em Portugal. Não era um plano separatista, contou anos mais tarde, mas uma génese de liberdade.

