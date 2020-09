Estão abertas as candidaturas aos estágios remunerados do MAAT

Estão abertas as candidaturas à 28.ª edição do programa de estágios remunerados do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, para estudantes universitários entre os 18 e 25 anos das áreas de Ciências e Artes. As inscrições decorrem até 20 de Setembro e podem ser feitas no formulário da Fundação da Juventude.

São elegíveis todos os jovens entre os 18 e os 25 anos, que se encontrem a frequentar um curso do ensino superior – seja ele uma licenciatura, mestrado ou pós-graduação. Contudo, esta oportunidade destina-se apenas a formandos de duas grandes áreas: Ciências (Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química) ou Artes (Arquitectura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural).

Depois da pré-selecção dos candidatos – entre 22 de Setembro e 13 de Outubro – terá lugar no museu uma formação inicial obrigatória de três semanas, a tempo parcial, com início marcado para 15 de Outubro. No final desse processo serão seleccionados os estudantes habilitados a frequentar o estágio semianual. Os candidatos melhor classificados poderão concorrer, ainda, a um segundo estágio.

O programa tem uma duração de seis meses, com início a 9 de Novembro, durante os quais serão atribuídos aos estagiários uma bolsa mensal – entre cerca de 300 a 380 euros, consoante a área e o horário –, um seguro de acidentes e o reembolso de despesas de transporte, até 35 euros por mês.

O horário semanal será de 15 horas na área de Ciências e de 19 horas na de Artes, distribuídas por três a quatro dias de segunda-feira a domingo, com excepção do dia livre à terça-feira. Existem dois turnos possíveis: entre as 11h e as 15h ou entre as 15h e as 19h. Poderá haver, ainda, um turno adicional à sexta-feira e ao sábado das 19h às 22h.

Esta iniciativa parte, novamente, de uma colaboração entre a Fundação da Juventude e o MAAT, que até agora já integrou profissionalmente quase 700 jovens estagiários no museu. Segundo o comunicado da organização enviado ao P3, este estágio propõe uma aprendizagem e aprofundamento de conhecimentos “em contexto real de funcionamento do MAAT”.

Texto editado por Amanda Ribeiro