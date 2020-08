Os Fontaines D.C. não são banha da cobra

Foi rápido. Em pouco mais de ano e meio os irlandeses Fontaines D.C. lançaram dois álbuns e deixaram de ser apenas uma esperança, para se afirmarem como uma ideia sólida que merece ser seguida. Quando surgiram, a vitalidade e a sombra selvagem dos seus espectáculos ao vivo fez com que fossem conotados com outros grupos do Reino Unido que nos últimos tempos têm revitalizado o rock, um naipe diversificado de nomes, dos Idles aos Black Midi, das Porridge Radio aos Squid ou Dry Cleaning.

