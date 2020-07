Covid-19: Três portuguesas contam a corrida à vacina pelas suas empresas

Enorme expectativa – é porventura a melhor descrição da actual corrida a uma vacina da covid-19. Rodeados de cuidados na informação divulgada, medindo cada palavra e publicando ainda pouco em revistas científicas, os cientistas dos projectos de investigação da vacina do coronavírus SARS-CoV-2 sabem que tudo o que digam irá reverberar pelo planeta em horas, senão minutos. Ainda que todos queiram ganhar esta corrida, é também preciso esperar que os resultados surjam. No pelotão da frente parecem ir – a palavra “parece” é importante – 23 projectos que se encontram já em ensaios em pessoas. O PÚBLICO falou com três cientistas portuguesas que trabalham em empresas biotecnológicas ou farmacêuticas que estão a desenvolver uma vacina da covid-19.

