Actividade turística reduzida quase a 0% em Maio

O sector do alojamento turístico registou 149,8 mil hóspedes e 307,0 mil dormidas em Maio de 2020, correspondendo a decréscimos e 94,2% e 95,3%, respectivamente, face a igual mês de 2019. Nos dados hoje publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, o título do comunicado não podia ser mais claro"actividade turística praticamente parada em Maio”, escreve o INE.

As dormidas de residentes recuaram 85,9% e as de não residentes decresceram 98,4% durante o período em análise, e face a Maio de 2019.

Maio foi o primeiro mês em que houve desconfinamento, depois do estado de emergência que vigorou em Abril, altura em que a quedas já tinham sido de 97,7% para o número de hóspedes e de 97,4% no número de dormidas. As dormidas de residentes tinham já recuado 93,5% e as de não residentes 98,9% em Abril, face ao mês homólogo de 2019.

Os proveitos totais resvalaram 97,2% (já tinham caído, em termos homólogos 98,5% em Abril), fixando-se em 11 milhões de euros. Os proveitos de aposento atingiram 9,6 milhões de euros, diminuindo 96,8% (tinha sido uma quebra de 98,2% no mês anterior.